Bad Bellingen: Der Ausstieg aus der Ampel war eine Erlösung

Nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag will ich mich für das Programm Lehrlinge für Deutschland einsetzen, so wie es der Weiler Metzgermeister Joachim Lederer mit seinen Auszubildenden aus Indien macht. Wir bauchen jedes Jahr 400 000 Zuwanderer in Deutschland um die Standards zu halten.

Zurück zum Thema Kommunalpolitik. Wie blicken Sie heute auf Bad Bellingen?

Ich hatte die Gemeinde finanziell saniert übergeben. Wie es heute ist weiß ich nicht. Generell gilt für mich: „Lasst die Leute in den Kommunen machen!“ Ein Schlüsselerlebnis war in der vorherigen Legislaturperiode das „Gute-Kita-Gesetz“. Das hat der Bundestag sehr kleinteilig diskutiert, beispielsweise wie viele Kinder pro Erzieher in einer Gruppe sein dürfen. Diese Diskussion sollte eigentlich in der Kommune geführt werden. In manchen Städten ist der Bedarf an Sprachförderungen höher, in anderen Gemeinden vielleicht nicht. Die Kommunen können das besser und günstiger regeln. Überzogene Standards sind superteuer. Es gibt immer den Wunsch alles besser zu machen, aber alle Familienleistungen auf den Staat zu übertragen ist unbezahlbar. Wir haben das Geld und die Leute nicht. Eine echte Digitalisierung würde die Kommunen entlasten. Diese erfolgt aber viel zu langsam und viel zu Träge. Das müsste aber von oben nach unten erfolgen.