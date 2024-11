Bad Bellingen: Der beste Jungkoch kommt aus Bad Bellingen

Ein vierwöchiges Praktikum in einem Restaurant in Barcelona, die Teilnahme an einem Theaterprojekt zum deutsch-französischen Schüleraustausch, die Talentschmiede des Klubs der Köche und die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb der 44 europäischen Hotelfachschulen in Budapest, bei der er den ersten Platz in der Kategorie Dessert erreichte, waren weitere Stationen. Die starke Leistung in Betrieb und Schule ermöglichten eine Verkürzung der Ausbildung. Jurgen Ernst Paat fühlt sich nach eigener Aussage sehr wohl in Bad Bellingen und bleibt dem Restaurant „DasPark“ erhalten.

Bürgermeister Carsten Vogelpohl lobte Jurgen Ernst Paat für seine überragende Leistung und bedankte sich bei Marcus Ciesiolka, der sich als Dehoga-Kreisvorsitzender erfolgreich für die Integration von ausländischen Auszubildenden einsetzt. Diese Erfolgsgeschichte zeige beispielhaft, wie die Gastronomie dem Personalmangel begegnen könne, heißt es.