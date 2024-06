Bad Bellingen: Der Erlös kommt 32 Grundschulklassen zugute

Das 16. Regio-Lions-Benefiz-Golfturnier des Lions-Clubs Schliengen im Markgräflerland zugunsten von Kindern und Jugendlichen war ein beeindruckendes Ereignis, das sowohl sportlich als auch des sozialen Hintergrunds wegen, ein voller Erfolg war, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.. Insgesamt 89 engagierte Golfer trafen sich im Drei Thermen Golfresort Quellenhof in Bad Bellingen, um im Scramble-Format in Zweierteams ihr Bestes zu geben. Begleitet von strahlendem Sonnenschein und optimalen Bedingungen, kämpften die Teilnehmer um wertvolle Punkte für die abendliche Siegerehrung im örtlichen Hebelhof, zu der mehr als 100 Gäste kamen und für den sozialen Zweck der Lions Geld sammelten.