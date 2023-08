Bad Bellingen Der erste Dorfurlaub-Bamlach-Flohmarkt war ein Erfolg

Die Auswahl an den Ständen war groß – Dachböden, Scheunen und Garagen „und auch versteckte Ecken in den Küchen“, wie Monika Morath sagte, waren geräumt worden. Porzellan aus den sechziger Jahren, Gläser, Töpfe, Bekleidung, ein großes und mehrere kleinere Ölgemälde, Kinderspielzeug, Kinderlaufräder, Bücher, unterschiedlichste Dekorationselemente, Designer-Zuckerdosen und –Milchkännchen, teils noch nie gebrauchte Elektrogeräte: All das konnte für wirklich ganz kleine Preise erstanden werden. Entsprechend glücklich waren die Besucher, die eifrig erstandene Dinge in Taschen verpackten. „Wer hier Schnäppchen machen will, ist goldrichtig – Hauptsache, das, was wir nicht mehr brauchen, wird weiterverwendet“, meinte denn auch Silvia Heitz, die sich mit zwei Freundinnen einen großen Tisch teilte.

Der Flohmarkt bot aber auch nebenbei genau das, was die Organisatoren beabsichtigt hatten: Die Besucher nutzten die Zeit für einen Schwatz, verglichen ihre Einkäufe und konnten sich mit einem Glas Wein und Kleinigkeiten zum Essen auf bereitgestellte Bänke setzen.