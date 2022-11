Bad Bellingen Der Fotoapparat ist ständiger Begleiter

Erhältlich sind die Kalender, die in Zusammenarbeit mit der Druckerei Schmidt in Müllheim entstanden sind, für acht Euro in der Tourist-Information und im Schuhhaus Rebus in Bad Bellingen, bei der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim, im Weingut Lämmlin-Schindler in Mauchen, im katholischen Pfarrramt in Schliengen sowie in Badenweiler bei der Tourist-Information und im Café e-Motion. Der Neuenburger Kalender ist bei Schreibwaren Ketterer erhältlich.

Darüber hinaus stiftet sie fünf Kalender als Preise für die Spendentombola der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung.