Bad Bellingen: Der Schuh drückt in Tempo-30-Zonen

Der erste Abschnitt der Arbeiten am Rathausumbau ist beauftragt, bis in fünf Wochen wird eingerüstet, am 2. September beginnen die Arbeiten. Dies verkündete Bürgermeister Carsten Vogelpohl bei der Ortsbegehung am vergangenen Montag. Während der Bauarbeiten werde die Rheinstraße vor dem Rathaus weitestgehend befahrbar sein.