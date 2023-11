Bad Bellingen: Der Schwarzwaldverein unternimmt eine Glühweinwanderung

Der Schwarzwaldverein Bad Bellingen lädt zur „Glühweinwanderung“ mit Vesper ein. Die Wanderungen beginnen am Samstag, 9. Dezember sowie 16. Dezember, jeweils um 15 Uhr am Waldparkplatz Steinacker in Auggen . von dort wird nach Feldberg zum Obsthof Sehringer gewandert. Dort werden die Wanderer von der Familie Sehringer mit Glühwein und einem Vesperteller verwöhnt, heißt es in der Ankündigung. Gut gestärkt geht es in der Dunkelheit durch den Wald zurück zum Ausganspunkt. Die Wegstrecke beträgt zirka sieben Kilometer. Mitzunehmen sind gutes Schuhwerk, Wanderstöcke, Stirn- oder Taschenlampe. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf maximal 25 Personen. Die Kosten für das Vesper inklusive Glühwein/Tee oder Kaltgetränken beträgt 22 Euro pro Person.