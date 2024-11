Bad Bellingen: Deutsche und Franzosen gedenken gemeinsam

Am Gottesdienst in St. Leodegar und an der anschließenden Kranzniederlegung am Ehrenmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege nahmen auch Vertreter der Deutsch-Französischen Brigade und Bürgermeisterin Carole Talleux-Esslinger aus der Partnergemeinde Petit-Landau teil. Dass wie in Bad Bellingen deutsche und französische Bürger sowie Brigadeangehörige beider Länder zu diesem Gedenken zusammenkommen, zeige, dass aus einstigen Feinden Freunde werden können, betonte Pfarrer Wehrle am Ehrenmal.

Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag wurde nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1919 vom Volksbund Deutsche Kriegsgräbervorsorge initiiert. Der erste offizielle Volkstrauertag wurde am 1. März 1925 begangen.