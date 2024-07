Bad Bellingen: Die aktive Familie feiert Geburtstag

Eigentlich sind 40 Jahre kein rundes Jubiläum, aber die Bamlacher Kolpingsfamilie will am 20. Juli ihren „Geburtstag“ feiern. Dies vor dem Hintergrund, dass es in Zeiten vieler Kirchenaustritte nicht mehr so viele aktive Kolpingsfamilien zwischen Freiburg und Weil am Rhein gibt. Das Kolpingwerk selbst ist ein katholischer Sozialverband mit Sitz in Köln, in dem derzeit 2200 Kolpingsfamilien gemeldet sind.