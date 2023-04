Bad Bellingen Die Chancen für Nahwärme stehen gut

Am Mittwoch, 3. Mai, ab 19 Uhr präsentieren die Akteure den aktuellen Projektstand auf einer Informationsveranstaltung im Kurhaus. Eine Woche später bieten die Fachleute von endura kommunal zusätzlich eine Bürgersprechstunde im Rathaus an. Je mehr Interessenten, desto besser stehen die Chancen für eine Projektrealisierung und desto günstiger wird es für alle., heißt es in der Mitteilung der Gemeindeverwaltung. „Noch ist der Punkt nicht erreicht, an dem wir mit Sicherheit sagen können: Das Wärmenetz kommt!“, erklärt Bürgermeister Vogelpohl und ergänzt: „Mit einem verstärkten und vor allem persönlichen Beratungsangebot sehe ich aber dafür beste Aussichten.“