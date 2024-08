Das Bad Bellinger Gemeinderatsmitglied Wolfgang Müller kritisiert, dass die Gemeinde nur Grundstückseigentümer aber nicht die Bevölkerung zu einer Versammlung betreffs eines Flächenpoolings auf möglichen Windenergie-Vorrangebieten eingeladen hat. Müller fordert die Gemeindeverwaltung dazu auf, die Veranstaltung für alle Bürger zu öffnen und Diskussionsbeiträge zuzulassen. „Es geht bei dieser Veranstaltung darum, die Flächeneigentümer in möglichen Wind-Vorranggebieten über die Verfahren und ihre Rechte zu informieren – nicht um eine allgemeine politische Diskussion des Themas ,Windenergie’“, stellt Bürgermeister Carsten Vogelpohl in seiner Antwort klar und verweist auf die öffentliche Vorstellung des Regionalplans in dern nächsten Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Schliengen/Bad Bellingen am Montag, 23. September, ab 19.30 Uhr im Bürger- und Gästehaus Schliengen.