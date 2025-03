Bad Bellingen: Die Fakten sind wissenschaftlich fundiert

„Die Seminare sind wissenschaftlich fundiert, Zahlen und Daten stammen aus den wissenschaftlichen Quellen des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), was übersetzt Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen heißt, und diese werden ständig aktualisiert“, sagt Erhardt.

Der Bellinger, der ursprünglich aus Franken stammt, ist Diplom-Geograph und hatte bereits während seiner Studienzeit in Erlangen und Saarbrücken das Nebenfach Klimatologe belegt. „Ein eigenes Studium in diesem Fach gab es in den 1970er-Jahren noch nicht, heute dagegen kann man Geoökologie studieren“, informiert er. Für die Auswirkungen menschlichen Handelns auf das Klima hat er sich schon immer interessiert. Auf die Klimaseminare wurde er durch seinen Sohn Rolf aufmerksam, der sehr umweltbewusst sei, erzählt Erhardt weiter. Die Klima-Workshops werden nach der Methode des Climatefresk (Climatefresk.org) durchgeführt, also per Kartenspiel, das darauf abzielt, Zusammenhänge des Klimawandels verständlich zu machen. Der Begriff „Climatefresk“ setze sich dabei zusammen aus Klima und Fresko. Hinter Climatefresk steht eine NGO, ein Verein, der 2018 von Cédric Ringenbach in Frankreich gegründet wurde.