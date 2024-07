Bad Bellingen: Die Markgräfler Spanier sind gefürchtet

Es sei die Pünktlichkeit, die das Turnier auszeichne und ihretwegen leisten die Teams gern der Einladung der Spielvereinigung Bamlach/Rheinweiler Folge, erklärt AH-Trainer Manfred Fräulin. Das sei der Verdienst Männlins, zollte er Lob. Zehn Mannschaften aus dem Rebland wurden angefragt, alle waren gekommen. Das stufte der AH-Coach als „ehrenhaft“ ein. Geschätzt werde, dass „das Turnier an einem Abend ausgespielt wird“. Vorrunde, Endrunde plus Siegerehrung bei Flutlicht - gegen 23 Uhr. Männlin sorgte am Mikro für zügige Abwicklung. Während der letzten Spielminuten schickte er die nächsten Runden aufs Feld. Und als die SpVgg Märkt-Eimeldingen gegen den FC Kandern antrat, und parallel dazu die SG Wittlingen-Wollbach gegen den VfR Bad Bellingen, kämpfte die DFB-Elf in der Verlängerung gegen Spanien. Unterbrochen werde das AH-Turnier nur für ein eventuelles Elfmeter-Schießen der EM-Partie, sagte Männlin. Beide, der Turnierleiter und AH-Coach Fräulin, beteuerten angesichts der Aufregung in der Public-Viewing-Zone nebenan, „relativ relaxed“ zu sein, wie Fräulin formulierte. Er freue sich einfach auf schöne Spielzüge, gab er an. Das galt auch für den Balinea-Cup. Die Frage, nach dem gefürchteten Gegner, den „Markgräfler Spaniern“, wenn man so will, beantwortete Fräulin klar mit der Mannschaft des FC Neuenburg. Beim Turnier im Kapellengrün gelte die Regel, wer dreimal den Sieg hole, dürfe den Wanderpokal behalten. Und 2023 nahmen die Neuenburger die silber-rote-Trophäe bereits mit nach Hause. Ihre Begegnung in der Vorrunde mit den Mannen des FCs Huttingen endete mit einem 2:0. „Das war klar“, tat Bertram Müller im Anschluss kund. Neuenburg war gekommen, um zu siegen und die Ehre zu verteidigen. Auch die SG Müllheim-Vögisheim gelte als starke Truppe, ergänzte Männlin. Die restlichen Teilnehmer liegen nahezu gleichauf, zu nennen den FC Steinenstadt, den SV Istein und den SC Kleinkems. Ordentlich gebolzt, gedribbelt, geklotzt und gekämpft wurde von Beginn an. Der Torwart der SG Wittlingen-Wollbach etwa, ein Hüne in komplett pinkfarbigem Outfit, warf sich ungebremst ins Geschehen. Den Zuschauern, die von der Terasse aus ihr Bierchen oder den Aperol genossen, wurde bei spannenden Begegnungen wieder viel geboten. Eine bittere Niederlage musste niemand einstecken.

Am Ende des Fußballabends trafen im Finale unter Flutlicht der FC Neuenburg und der FC Huttingen aufeinander. Gewonnen haben die Titelverteidiger, die Alten Herren des FC Neuenburg. Sie bezwangen den FC Huttingen mit 2:0. Torschützen waren Christian Grumber und Simon Anlicker.