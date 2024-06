Bad Bellingen: Die neue Internetpräsenz mit Buchungsportal ist online

Eine neue Internetseite, um den Besuchern das Tourismus- und Unterhaltungsangebot vorzustellen, hat die Gemeinde Bad Bellingen gestartet. In Zusammenarbeit mit der Agentur „Land in Sicht“ wurde der Online-Auftritt komplett überarbeitet und präsentiert sich jetzt in einem frischen und übersichtlichen Design, heißt es in einer Mitteilung. Die Seite bietet umfassende Informationen zu Ausflugszielen, Veranstaltungen und Ideen für den Urlaub oder das Wochenende in Bad Bellingen. Auch die Webseite der Balinea Therme hat einen neuen „Look“ erhalten und lädt dazu ein, das umfassende Angebot zu entdecken: Sie bietet nicht nur Informationen über das Thermalwasser und die Gesundheitsangebote, sondern auch eine Übersicht über aktuelle und besondere Veranstaltungen, heißt es.