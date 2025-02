Bad Bellingen: Die Rathausstürmung fällt aus

Der Hemdglunki-Umzug am Schmutzige Dunnschdig muss sein, lautet die Devise. Der Umzug startet wie gewohnt am Donnerstag, 27. Februar, um 18.11 Uhr beim Narrenbrunnen am südlichen Ende der Rheinstraße. Anschließend marschieren die Glunkis in ihren weißen Nachthemden zu den schrägen Klängen der Guggemusik „Luusbuebe“ die Rheinstraße entlang, vorbei am Rathaus hinunter in den Kurpark.

In der Bädergemeinde übernehmen die Bogdemolli wieder das närrische Zepter. Die auf ein Dutzend Aktive geschrumpfte Zunft hält an der Tradition des Hemdglunki-Umzugs fest. Foto: Alexander Anlicker

Eine Rathausstürmung und Reden wird es in diesem Jahr keine geben, erklärt Bogdemolli-Chefin Katharina Mayer auf Nachfrage unserer Zeitung und verweist auf die Bauarbeiten zur Sanierung und Erweiterung des Bad Bellinger Rathauses.