Bad Bellingen Die Scham ist oftmals stark ausgeprägt

„Eine Terminvergabe kann ab sofort für Termine in unserem Rathaus erfolgen“, gab Vogelpohl im Gemeinderat bekannt. Die Rufnummer für die Terminvereinbarung lautet 07621 / 87 105. Termine können auch per E-Mail vereinbart werden unter info@frauenberatung-loerrach.de. Die Frauenberatung Lörrach ist immer von montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr besetzt (Telefon 07621/87105), in Notfällen helfen auch das Autonome Frauenhaus Lörrach (Tel. 07621 / 49 325) und die Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Landkreises Lörrach unter Tel. 07621 / 410-5353 weiter.

Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist unter 0800 116 016 täglich 24 Stunden in 17 Sprachen erreichbar. Zudem gibt es eine Hilfenummer für „tatgeneigte“ Personen (montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, 0800 702 2240). Die Opferberatung steht täglich von 7 bis 22 Uhr unter 116 006 zur Verfügung. Schwangere in Not können sich täglich 24 Stunden in 18 Sprachen unter 0800 4040 020 beraten lassen. Schließlich gibt es mit der Nummer gegen Kummer noch ein Kinder- und Jugendtelefon (116 111).

Soforthilfe bei häuslicher Gewalt leistet die Polizei (110). Sie kann die gewalttätige Person sofort aus der Wohnung verweisen und ein Annäherungsverbot aussprechen.