SPD und FDP stürzen ab

Anderthalb Stunden nach Schließung der Wahllokale stand das Ergebnis fest. Die CDU kann an alte Zeiten anknüpfen und errang mit 895 Stimmen 32,5 Prozent (plus 7,9 Prozent). An zweiter Stelle liegt die AfD mit 561 Stimmen (20,4 Prozent, plus 11 Prozent). Die SPD erhielt 379 Stimmen und stürzt von 22, 1 Prozent (2021) auf aktuelle 13,8 Prozent ab. Auf die Grünen entfallen 299 Stimmen (10,9 Prozent, minus 2,7 Prozent) und die FDP 175 Stimmen (6,4 Prozent, minus 12,3 Prozent). Der heftige Absturz könnte daran liegen, dass der frühere Bad Bellinger Bürgermeister und FDP-Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann nicht mehr angetreten ist.

Insgesamt 2773 von 3478 Wahlberechtigten haben in der Bädergemeidne ihre Stimme abgegeben, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 79,7 Prozent.