Bad Bellingen Die vielen Sprachen Johann Peter Hebels

Der Veranstaltungsort im Kurhaus in Bad Bellingen habe vergangenes Jahr guten Anklang gefunden. Das Platzangebot gebe genügend Raum, die aus Hygienegründen gebotenen Abstände einzuhalten, heißt es in der Einladung mit Blick auf die Corona-Pandemie. Den Festvortrag „Gottes Wunder in Hebels vielen Sprachen“ hält Volker Habermaier, Präsident des Hebelbunds Lörrach. Zum Inhalt heißt es in der Ankündigung: „Hebel war fromm, und Hebel war ein aufgeklärter Denker. Er war Theologe, Hofprediger und zuletzt Prälat der evangelischen Kirche Badens, also ihr höchster Geistlicher. Er vertraute der Macht und Wirksamkeit Gottes. Zugleich war er ein Anhänger der Aufklärung, hinterfragte mit dem Verstand, was die Tradition für unhinterfragbar hielt. Kurz: Er war Anhänger einer ,andächtigen Aufklärung’, wie der Freiburger Schriftsteller und Hebelpreisträger Karl-Heinz Ott vor einigen Jahren formulierte. Wie also Gottes Wunder mit dem Verstand erfassen? Darum kreisten immer wieder Hebels Texte.“ Im Vortrag werden Grundzüge des besonderen Denkens Johann Peter Hebels vom Historiker und Germanisten Volker Habermaier, Präsident des Hebelbundes Lörrach, Träger der Heimatmedaille des Landes Baden-Württemberg und Schulleiter des Georg-Büchner-Gymnasiums, vorgestellt.