Bad Bellingen: Digitalisierung ist ein großes Thema

Es ist schon ein großer Sprung, aber ich habe bei meiner Ausbildung auf dem Neuenburger Rathaus jede Abteilung zweimal durchlaufen. Man hat aber immer auch Schnittstellen zu anderen Abteilungen. Es sind jetzt neue Aufgaben, ich muss mich einlernen und einfinden. Das Hauptamt ist sehr umfangreich was die Aufgaben angeht. Dazu gehören das Ordnungsamt, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, das Pass– und Meldewesen und so weiter. Das muss man alles unter einen Hut bekommen und darf nichts vernachlässigen. Ein großes Thema ist die Digitalisierung, die sich gerade auch in der Umsetzung befindet. Es gibt aber auch weniger schöne Aufgaben, beispielsweise wenn man bei häuslicher Gewalt einen Wohnungsverweis durchsetzen muss.