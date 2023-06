Bad Bellingen Diptam verursacht Sonnenbrand

Ehemalige Kiesbänke

Die geschützten Flächen des Kapellengrün liegen auf Schwemmland und auf ehemaligen Kiesbänken, die der Rhein einst formte. Das sich weitgehend selbst überlassene Land, oft Halbtrockenrasen, entwickelte sich dadurch zu einem Standort von seltenen und wärmeliebenden Pflanzen. Dazu gehören Heilkräuter, verschiedene Orchideenarten, Ackerwildkräuter. Auch wenn die Hitze schon viele Pflanzen zum Verblühen gebracht hat, an einigen vorwiegend schattigen Stellen, sind noch Orchideen zu finden – dazu gehört die lilarosafarbene Pyramidenorchis, die so heißt, weil ihr Blütenkopf spitz zuwächst – und die wesentlich seltenere Hummelragwurz, deren Blüte an das Aussehen einer Hummel erinnert.

Die Apothekerin zeigte, woran man das gelb blühende Johanniskraut erkennt, das in Grenzen als beruhigendes Antidepressivum wirken kann. „Reibt man die Blüten zwischen den Fingern, färben sich die Hautflächen lila“, führt sie vor. In den Blüten sei Rotöl, das verursache die Färbung, informierte sie. Kleine weiße Blüten, ein hoher Stängel, insgesamt eine krautige Pflanze: Das ist Baldrian. Baldrian wird in Schlaf- und Beruhigungsmitteln genutzt. „Er gedeiht in Sonne oder Halbschatten in fast jedem Boden“, so Schulze.