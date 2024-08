Auch nachts führt die Verkehrspolizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn durch, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dies bekommt nun ein 30-jähriger Autofahrer zu spüren. Er wurde am Mittwoch gegen 22.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Neuenburg mit einer Geschwindigkeit von 211 Kilometern pro Stunde, erlaubt sind 120, gemessen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde dem 30-Jährigen eröffnet, dass ihn nun mindestens ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro plus Gebühren, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot erwarten.