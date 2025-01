Bad Bellingen: Ein Fußball-Club für die Gemeinde

Bürgermeister Carsten Vogelpohl stellte fest, in Gemeinderat und Gemeinde wolle man die Fusion gerne unterstützen.

Die Mitglieder der SpVgg. Bamlach/Rheinweiler votieren einstimmig für die Fusion mit dem VfR Bad-Bellingen Foto: zVg/Armin Held

In Rheinweiler freute sich der SpVgg-Vorsitzende Patric Dosenbach auch im Namen seiner Vorstandskollegen Frank Würzburger und Ivan Stojanovic, dass so viele Mitglieder und Interessierte der Einladung gefolgt waren und das Clubheim in Rheinweiler aus allen Nähten platzte. Dosenbach und Würzburger stellten detailliert das gemeinsam mit dem VfR Bad Bellingen ausgearbeitete Fusionskonzept vor.

Aus den Reihen der Mitglieder kamen viele Fragen, die der Vorstand ausführlich beantwortete. So spiele eine wichtige Rolle, dass beide Standorte in Rheinweiler und Bad Bellingen inklusive der Clubheime erhalten bleiben sollen. Aufgrund der vielen Mannschaften sei dies auch erforderlich. Eine Wunschlösung wäre dabei, dass eventuell auch in Rheinweiler ein Kunstrasenplatz erstellt werden kann.