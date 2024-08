Ein Lastwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von zwölf Tonnen ist am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Verbindungsstraße „Am Golfplatz“ wischen Bamlach und der Kalten Herberge umgekippt. Der Brummifahrer befuhr den Verbindungsweg von Bamlach kommend in Richtung Bundesstraße 3 als er abbremsen musste, da ihm an einer Engstelle ein Kleintransporter entgegengekommen sein soll. Er wich nach rechts aus und geriet dabei in einen Entwässerungsgraben. Anschließend kippte der Laster auf die rechte Fahrzeugseite. Der Lastwagen musste in der Folge von zwei Spezialfahrzeugen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Bei dem gesuchten entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleintransporter handeln. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626/977800, sucht Zeugen, welche Hinweise zu diesem Fahrzeug geben können.