Bad Bellingen: Ein Platz für die Sonnenstunden des Lebens

Der Saal im Bad Bellinger Kurhaus war beim Neujahrsempfang gut gefüllt. Foto: Alexander Anlicker

Kommunalpolitik

Vogelpohl erinnerte in seiner Neujahrsansprache an die Kommunalwahl Mitte des Jahres und an die vielfältigen Herausforderungen für die Gemeinde durch Inflation oder wachsende Aufgaben. „Ich finde es toll, dass wir trotz dieser Herausforderungen wieder so viele engagierte Gemeinderäte gefunden haben. Fast zwei Drittel – zehn Gemeinderäte – sind neu im Gremium“, stellte er fest und lobte zudem das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde. Vieles sei noch vom alten Gremium angestoßen worden, sagte der Bürgermeister mit Blick auf Projekte wie die Rathauserweiterung.