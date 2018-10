Bad Bellingen Ein Stück Kulturgut pflegen

Eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in der Region: Morgen, 28. Oktober, findet in Hertingen der 108. Hebelschoppen statt. Im Mittelpunkt steht der Festvortrag von Elmar Vogt: „Johann Peter Hebel und die Briefmarken“.

Von Claudia Bötsch

Bad Bellingen-Hertingen. Zum Hebelschoppen laden die Hebelfreunde Hertingen mit Hebelvogt Karl Mannhardt ein. Der 87-jährige Schliengener ist seit Jahren für die Organisation zuständig, vor allem für die Suche und Auswahl der Referenten. Unterstützt wird er von Jürgen Wolf und weiteren Hebelfreunden. „So lange es geht, werde ich es weiterführen“, sagt der gebürtige Hol­zener angesichts der Nachfolger-Problematik. Eigentlich wollte er sein Amt schon vor einigen Jahren in jüngere Hände abgeben.

Der Erhalt des Hebelschoppens ist für Karl Mannhardt „eine Herzensangelegenheit“, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich macht. „Hebel hat eine große Bedeutung für unsere Region.“ Er sei im Markgräflerland nicht nur der Dichter, Theologe oder Politiker, er sei auch identitätsstiftend – „ein Symbol für die Mentalität der Markgräfler, für die Landschaft und für das hiesige Brauchtum“, hält Mannhardt fest.

„Je älter man wird, desto mehr interessiert man sich für die Vergangenheit, Geschichte und Kultur“, meint er. Vor allem sei es wichtig, Kulturgut wie den Hebelschoppen zu pflegen, „denn eine Gesellschaft ohne Kulturbezug ist eine arme Gesellschaft“.

Und er fühlt sich emotional eng verbunden: „Ich bin von Herzen ein Markgräfler und dazu gehört auch der Dialekt als unsere Muttersprache: Hebel in seinen Dichtungen kommt mir da am nächsten“, sagt der Architekt im Ruhestand, der schon sein Leben lang ehrenamtlich engagiert war. Mannhardt war unter anderem jahrzehntelang Schlossarchitekt von Bürgeln und gehörte auch dem Gemeinderat an.

Seit Jahren hat Mannhardt auch den Nachwuchs im Blick. Er hat Schulen angeschrieben, um Kinder und Jugendliche anzusprechen, die vielleicht Lust haben, am Hebelschoppen mitzuwirken, etwas zu dichten und vorzutragen. Allerdings seien seine Bemühungen im Sande verlaufen, bedauert Mannhardt.