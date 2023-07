Einen Einbruch hat es laut Polizeimeldung am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Rheinweiler gegeben. Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag um 13 Uhr bis Sonntag um 10.30 Uhr ein Fenster an einem Haus im Neuweg aufgehebelt und gelangten so ins Gebäude. Das Haus wurde durchsucht. Über das Diebesgut liegen laut Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen. Die Beamten bitten darum verdächtige Beobachtungen oder andere sachdienlicher Hinweise zu melden. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 07621/17 60 rund um die Uhr erreichbar.