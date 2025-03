Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in das Gebäude einer Kindertagesstätte an der Bad Bellinger Hofstraße eingedrungen. Die Täter haben hierfür ein Fenster aufgehebelt. Im Gebäude wurden ein Spind sowie ein Fach aufgebrochen. Auch wurde eine Tür aufgebrochen, um in ein Büro zu gelangen. Im Büro wurde ein Wandschrank durchsucht und eine verschlossene Handkasse aufgebrochen. Nach Sachlage wurde nichts aus der Kindertagesstätte entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.