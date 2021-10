Bad Bellingen Eine Praxis mit viel Potenzial

Dr. med. Antal Csepregi, Facharzt für Gastroenterologie und Innere Medizin, hat seit mehreren Jahren eine Praxis in der Schweiz, wird aber künftig an einem Tag in der Woche im MVZ mitarbeiten. „Dr. Csepregi habe ich spontan angesprochen, ob er Interesse hätte als Arzt im MVZ mitzuarbeiten, als ich gesehen habe, dass er in Bad Bellingen ein Haus baut“, teilte Vogelpohl mit.

Über Stellenangebote im Internet fand zudem Anna-Lena Fischer als medizinische Fachangestellte (MFA) zum Team. „Ich habe eine Stelle gesucht, bei der es für mich eine langfristige Perspektive und eine interessante Aufgabe gibt“, berichtete sie. Noch wohnt die junge Frau am Schluchsee und wird „erst einmal pendeln, langfristig suche ich dann hier eine Wohnung, vielleicht auch ein Haus“, sagte sie. Eine zweite MFA, Anna-Lena Horb, wird noch zum Team dazu stoßen.

Alle Praxisräume im Kurmittelhaus neu renoviert

Die Praxisräume im Kurmittelhaus sind alle neu renoviert, die Handwerker und Techniker leisten gerade die letzten Arbeiten, erklärte Dennis Schneider, Geschäftsführer der Bade- und Kurverwaltung. Drei Praxisräume, der Empfangsbereich, ein Labor, eine Küche für die Mitarbeiter sowie Sanitäranlagen für Patienten und Praxispersonal wurden geschaffen.

Hinter der Gründung des MVZ steht Unfallchirurg und Orthopäde Dr. med. Günther Effinger, der eine Praxis in Müllheim hat. „Für das MVZ wurde eine GmbH gegründet, das ist steuerlich der eleganteste Weg und wurde von der Kassenärztlichen Vereinigung so genehmigt“, erläuterte Effinger, der als „fachlicher Berater“ im Hintergrund agiert. Er kündigte zudem an, dass im kommenden Jahr noch eine weitere Medizinerin im Praxisteam mitarbeiten werde.

Effinger informierte, dass in der neuen Praxis auch Langzeit-EKGs und Langzeit-Blutdruckmessungen durchgeführt werden können. Ultraschalluntersuchungen seien ebenfalls möglich. „Ich freue mich, dass die Kollegen Joshi und Csepregi im Bereich Sonografie (Ultraschall) sehr erfahrene Mediziner sind“, so Effinger.

Sowohl das Ärzteteam als auch Vogelpohl und Schneider erwarten, dass sich die neue Praxis schnell herumsprechen wird. „Wir sehen vor Ort langfristig viel Potenzial für das MVZ, denn es sind viele Familien zugezogen, dazu gibt es die Seniorenpflegeeinrichtungen“, stellten Bürgermeister und BuK-Geschäftsführer fest.

Viele Krankheitsbilder und Behandlungen abdecken

Ein MVZ habe den Vorteil, dass mehrere Fachärzte viele Krankheitsbilder und Behandlungen abdecken können. Außerdem sei das Modell für Ärzte, die in Teilzeit arbeiten wollen, attraktiv. „Jüngere Kollegen haben heutzutage oft andere Vorstellungen, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht, als das früher bei Hausärzten der Fall war“, ergänzte Effinger.