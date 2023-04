Bad Bellingen Endstation unter der Leitplanke

Vier Kollisionen mit der Leitplanke

„In Höhe von der Ortschaft Bamlach platzte wohl ein Reifen und der Fahrer verlor die Kontrolle über den Mercedes“, heißt es weiter in der Polizeimeldung. Der Mercedes sei dann das vierte Mal mit der Mittelschutzplanke kollidiert und habe sich unter der Planke verkeilt.

Im Anschluss ist der Fahrer laut Polizei aus dem Mercedes ausgestiegen, über die Mittelschutzplanke geklettert, habe die Gegenfahrbahn der Autobahn überquert und flüchtete in südlicher Richtung. „Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrer verlief ergebnislos“, gibt die Polizei weiter bekannt. Der Mercedes musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird laut der Pressemitteilung auf etwa 5000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an den Mittelschutzplanken beträgt etwa 8000 Euro. Weitere Ermittlungen ergaben, dass an dem Mercedes zudem gefälschte Kennzeichen angebracht waren.