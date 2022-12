Bad Bellingen Er hat im Kurort eine Ära geprägt

Bad Bellingen (sif). Die Nachricht vom Tod des beliebten Alt-Bürgermeisters hat in der Gemeinde Trauer ausgelöst. Unter der Ägide von Eberhard Stotz hat sich Bad Bellingen zu einem bedeutenden Gesundheits- und Tourismusstandort in Südbaden entwickelt, wie Landrätin Marion Dammann vor eineinhalb Jahren bei der Überreichung des Landesverdienstordens in Würdigung seines jahrzehntelangen ehrenamtlichen und gesellschaftlichen Engagements betonte. Bad Bellingens Bürgermeister Carsten Vogelpohl nannte Eberhard Stotz anlässlich seines 85. Geburtstags am 23. September dieses Jahres eine herausragende Persönlichkeit. Nahezu alles, was heutzutage im Ort an Errungenschaften zu sehen sei, trage seine Handschrift.

Eberhard Stotz, der in Albstadt-Laufen geboren ist, wurde erstmals am 2. Februar 1969 mit 32 Jahren zum Bürgermeister von Bad Bellingen gewählt. Das sei ein Traumberuf, hatte er immer wieder gesagt. Denn dabei könne man viel gestalten und bewirken. Seinen Worten ließ er Taten folgen. Mit starkem Engagement baute er den Bade- und Kurort in der Erkenntnis aus, dass der Tourismus eine wichtige wirtschaftliche Säule für die Gemeinde ist. 1970 hatte Bellingen den Zusatz „Bad“ erhalten.