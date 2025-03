Der Architekt, der bereits am 1. März im Alter von 88 Jahren gestorben ist, gehörte von 1965 bis 1975 dem Gemeinderat Bad Bellingen an. Er hat vielfältige Spuren im Kurort hinterlassen. Hermann Schropp war an zahlreichen privaten wie öffentlichen Bauprojekten beteiligt, zum Beispiel beim Rathausumbau Anfang der 1980er-Jahre, dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses sowie von Sportanlagen. Als „Architekt des VfR Bad Bellingen“ wirkte er an allen dortigen Baumaßnahmen mit, unter anderem am Clubheimbau Anfang der 1970er-Jahre oder am Bau des Kunstrasenplatzes 2013. Schropp war Ehrenmitglied des VfR und jahrelang in dessen Förderverein engagiert. So lange es ihm möglich war, besuchte er jedes Heimspiel. Darüber hinaus hat sich Schropp vor allem mit seinem Engagement für das Bäder- und Heimatmuseum in Bamlach verdient gemacht. Er gehörte viele Jahre dem Vorstand des Förderkreises an und arbeitete bei der Umgestaltung der Dauerausstellung mit. Für sein großes ehrenamtliches Engagement wurde Schropp – zusammen mit Hans Leber und Museumsleiter Christhart Heering –, beim Neujahrsempfang der Gemeinde 2017 vom damaligen Bürgermeister Christoph Hoffmann geehrt.