Bad Bellingen: Ergebnis bringt Freude und Sorgen

Mit 32,5 Prozent der Zweitstimmen war die CDU in der Bädergemeinde deutlicher Wahlsieger und knüpft an frühere Zeiten an. Bei den Erststimmen entfielen sogar 35,7 Prozent auf den Unionskandidaten Stefan Glaser, der dennoch aufgrund der ungenügenden Zweitstimmenabdeckung nicht in den Bundestag einziehen wird. An zweiter Stelle liegt die AfD sowohl mit 20,4 Prozent der Zweitstimmen als auch mit 20,3 Prozent Stimmenanteil von AfD-Kandidat Marco Näger.