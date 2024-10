Bad Bellingen: Erinnerung an ein Kriegsverbrechen

An die Schrecken der NS-Zeit erinnern

Vogelpohl verlas eine Grußbotschaft des neuseeländischen Militärattachés. Auch Uwe Kühl und John Saunders richteten eine Botschaft an die Anwesenden. Vogelpohl hielt fest, dass es wichtig sei, an die Ereignisse des 7. Oktober 1944 zu erinnern, denn auch wenn man in Deutschland seit Jahrzehnten in Frieden lebe, gebe es besonders in jüngster Zeit „leider wieder politische Strömungen, die diese Verbrechen relativieren oder gar negieren“, konstatierte der Bürgermeister. „Umso wichtiger ist die genaue Betrachtung dieses Einzelfalls“, gab er anhand der Zusammenfassung der Geschehnisse vom 7. Oktober 1944 weiter. Die Erinnerung an die Schrecken der NS-Zeit, den Zweiten Weltkrieg mit rund 60 Millionen Toten und auch an dieses Kriegsverbrechen sei eine kollektive Aufgabe. „Das schulden wir den vier jungen Menschen, denen hier am Rhein ihr Leben genommen wurde“, betonte Vogelpohl.