Bad Bellingen Erinnerungen und Blick nach vorne

Von Marco Fraune

Bad Bellingen-Rheinweiler. An diesem sonnigen Juli-Abend erinnert bis auf den Gedenkstein erst einmal wenig an das tragische Zugunglück, infolgedessen 23 Menschen starben und 120 teils schwer verletzt wurden. Die kleine Glocke in der Hand hingegen schon. Der eigens aus Schweden angereiste Gunnar Jacobson schildert an der Unglücksstelle, wie Maria die Mini-Kuhglocke noch schnell in der Schweiz gekauft hatte, bevor die 13-Jährige gemeinsam mit ihrem damals zehnjährigen Bruder sowie der Mutter Margit in den Unglückszug stieg. Es war der Schweiz-Express von Basel kommend, der kurz vor dem Rheinweiler Bahnhof mit Tempo 140 entgleiste (wir berichteten gestern auf unserer Baden-Württemberg-Seite ausführlich).