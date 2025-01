Bad Bellingen: Erneut Diebe auf Baustelle zugange

Auf der Baustelle des neuen Gesundheitszentrums an der Badstraße in Bad Bellingen haben erneut Diebe zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurden im Zeitraum zwischen Freitag, 17. Januar, 18.30 Uhr, und Montag, 20. Januar, 16 Uhr, Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen. Dieses Mal brachen die unbekannten Täter im Rohbau eine Tür auf. In dem Raum waren die Gegenstände, die gestohlen wurden, gelagert. Die Höhe des Diebstahlschadens kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Bereits vorige Woche, zwischen Dienstag und Mittwoch (14. und 15. Januar), waren auf der Baustelle drei Container aufgebrochen worden. Die Diebe nahmen Baumaschinen sowie eine Kaffeemaschine mit im Gesamtwert von 18 000 Euro. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang, ebenso mit einem Fall in Wintersweiler, der sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (13. und 14. Januar) ereignete. Dort wurden von einer Baustelle Baumaschinen, ein Kaffeevollautomat und Diesel gestohlen.