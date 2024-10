Der erste Teil der Route sei ein wenig verändert worden, teilte Daniel Stern vom Leitungstrio mit. Einerseits wollte man das Dorf etwas stärker einbinden, zum anderen probiere man gern was Neues aus.

Der anspruchsvolle zweite Teil der Strecke führte wieder in die Rebhänge und in den Wald. Wer im Löhle am großherzoglichen Brunnen von 1790 angelangt war, hatte die erste Runde fast geschafft. Organisiert wurde der Herbstlauf wiederum von Nicole Nösel.