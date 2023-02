Bad Bellingen Fahrer verletzt sich schwer

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der 34-jährige Fahrer eines BMW die Verbindungsstraße von Kaltenherberg in Richtung Bamlach. In einer starken Rechtskurve kam der Wagen links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer, allein im Fahrzeug, wurde eingeklemmt, musste von den Rettungskräften aus dem Auto befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden. „Lebensgefahr besteht bis dato nicht“, schreibt die Polizei, die nun zur Unfallursache ermittelt und nach Zeugen sucht.

Wem zwischen 4.30 und 4.50 Uhr im Bereich Kaltenherberg / B 3 / Bamlach ein schwarzer BMW der 3er-Reihe mit Lörracher Zulassung aufgefallen ist, möge sich bitte melden. Hinweise können rund um die Uhr an das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/979 70, gegeben werden.