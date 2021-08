Der gebürtige Hertinger war in seiner Heimatgemeinde fest verwurzelt und vielfach engagiert, er war Ortschaftsrat und in Vereinen aktiv. 2010, im Alter von nur 68 Jahren, ist Kiefer plötzlich verstorben. Die Pläne, die er für seinen 70. Geburtstag hegte – ein Straßen- und Schnitzelfest zugunsten sozialer Zwecke zu veranstalten – konnte er selbst nicht mehr in die Tat umsetzen. An seiner Stelle haben das seine Enkel getan. Seitdem wird das Fest zu Ehren des geliebten Opas alle zwei Jahre am letzten Samstag im August veranstaltet. Der Erlös kommt stets sozialen Zwecken in Hertingen zugute, in der Vergangenheit profitierten etwa der MSC Rebland oder der Jugendtreff.