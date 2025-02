Bad Bellingen: Fast jeder Dritte wählt per Brief

Haben Sie genügend Wahlhelfer gefunden?

Ja, wir konnten alle Wahlvorstände vollständig besetzen. Auch Reserven sind eingeplant. Nach einem Aufruf im Amtsblatt und über unsere Internetseite, haben sich einige engagierte Bürgerinnen und Bürger gemeldet, worüber wir sehr dankbar sind. Ich bin wirklich zufrieden was der bisherige Verlauf der Organisation angeht. Im Februar finden Schulungen für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer statt, dann kann nichts mehr schiefgehen.

Wo kann gewählt werden?

In Bad Bellingen ist das Wahllokal im Kurmittelhaus, Badstraße 14. In den Ortsteilen wird im Hertinger Bürgersaal, in der Halle Bamlach, und in Rheinweiler im Foyer der Sonnenrainschule gewählt.

Die Wahlbenachrichtigungen sind ja bereits verschickt. Wie viele Wähler haben bereits Briefwahl beantragt?

Bis Mittwoch sind 982 Briefwahlanträge bei uns eingegangen. Wir rechnen mit um die 1000 Briefwähler. Insgesamt sind es 3476 Wahlberechtigte. Darunter sind auch 51 im Ausland lebende Menschen, unter anderem aus Hongkong und Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) , die in Bad Bellingen ihren letzten Wohnsitz hatten.

Sandrine Jordan

Seit dem 1. Juli leitet sie das Hauptamt in Bad Bellingen. Sie absolvierte nach dem Abitur bei der Stadt Neuenburg eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Es folgte ein berufsbegleitendes Fernstudium zum Bachelor für Public Management.

Die 26-Jährige stammt aus Steinenstadt. Für Ausgleich in der Freizeit sorgt eine Reitbeteiligung.