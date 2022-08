Bad Bellingen Faszination für kleine Krabbler

Frage: Was erwartet die Teilnehmer auf der Insektensafari?

Zunächst gehen wir mit Makroferngläsern im Kurpark spazieren und schauen vor allem Blütenbesucher wie verschiedene Bienen, Grabwespen und Schwebfliegen genauer an – vielleicht finden wir auch besondere Heuschrecken. Dann werde ich mit Hilfe eines Keschers und eines Klopfschirms kleine Insekten und Spinnen einsammeln, die wir dann im Malhäusle unter dem Mikroskop bei zehnfacher oder sogar 30facher Vergrößerung betrachten. Es gibt insbesondere sehr hübsche und oft nützliche kleine Wanzen und Spinnen zu sehen, außerdem Zikaden und Käfer.

Frage: Was hat Ihre persönliche Faszination für Insekten geweckt?

Das war während meines Biologiestudiums: Mein Mann arbeitete zu dieser Zeit gemeinsam mit einem Insektenkundler an der Erforschung von Abwehrsekreten bei verschiedenen Insekten. Das Interesse färbte ganz schnell auf mich ab, und so machte ich meine Doktorarbeit auf dem Gebiet der biologischen Insektenbekämpfung. Beruflich hatte ich dann nicht mehr mit Insekten zu tun; seit ich im Ruhestand bin, beschäftige ich mich aber wieder intensiver mit dieser faszinierenden und vielfältigen und ökologisch so wichtigen Tiergruppe – es ist wirklich ein eigenes Universum.

Frage: Das Insektensterben schreitet seit Jahren voran – macht sich das auch im Bad Bellinger Kurpark bemerkbar?

Es macht sich natürlich wie überall auch im Kurpark bemerkbar. Besonders augenfällig ist der Rückgang der Schmetterlinge, aber auch in unseren Dörfern kann man nachts beobachten, dass viel weniger Nachtfalter unterwegs sind als früher.

Frage: Seit vier Jahren bieten Sie im Kurort naturkundliche Spaziergänge an, sei es zu Wildkräutern oder Vogelstimmen. Wie sind Sie dazu gekommen?

Früher hatte Herr Dubbert im Auftrag der Kurverwaltung Vogel- und Orchideenführungen geleitet. Als ich an einer dieser Führungen teilnahm, erfuhr ich, dass Herr Dubbert altersbedingt aufhören wollte – und so meldete ich mich gleich bei der Kurverwaltung als Nachfolgerin. Das Thema Wildkräuter wurde neu aufgenommen, auch weil es einen Bezug zu Gesundheit und Küche hat, also gut zu Bad Bellingen passt.

Frage: Waren Sie schon immer naturinteressiert?

Ja, schon mit drei Jahren soll ich verkündet haben, dass ich Naturforscherin werden möchte. Auf jeden Fall habe ich schon als Kind botanisiert und mich für Vögel interessiert.

Frage: Wo liegen Ihre Schwerpunkte beziehungsweise Ihr größtes Interesse?

Ich bin vor allem an Insekten, Pflanzen und Vögeln interessiert – im Grund geht es mir aber vor allem darum, unsere einheimische Natur und ihre Zusammenhänge immer besser kennenzulernen und mich daran zu erfreuen. Fast täglich lerne ich etwas Neues dazu.

Weitere Informationen: Mit dem Makrofernglas auf Insektensafari: Freitag, 26. August, 9.30 Uhr und 17 Uhr (zwei Termine). Voraussetzung für die Teilnahme an der Insektenführung sind festes Schuhwerk und (dem Wetter) angemessene Kleidung. Die Makroferngläser werden vor Ort kostenlos zur Verfügung gestellt. Treffpunkt ist vor dem Kurmittelhaus. Anmeldung unter www.bad-bellingen.de oder bei der Tourist-Info Bad Bellingen. Die Teilnahme kostet fünf Euro, mit Gästekarte 2,50 Euro.