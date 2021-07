Voller Freude feierten am vergangenen Sonntag acht Kinder in der Kirche St. Peter und Paul in Bamlach ihre Erstkommunion, heißt es in einer Mitteilung der katholischen Seelsorgeeinheit Schliengen. „Vertrau mir, ich bin da!“ – so lautete das Motto bereits während der Vorbereitungszeit, die zunächst digital und erst ab Pfingsten in Präsenz stattfinden konnte. Pfarrer Winfried Wehrle griff in seiner Predigt das Bild des untergehenden Jüngers Petrus auf: In den letzten Tagen ist in den Überschwemmungsgebieten Vieles untergegangen und hat Menschen mit Leid erfüllt – da gibt es keinen schnellen Trost. Doch die Solidarität und Hilfe der Menschen kann Hoffnung schenken und Vertrauen stärken. Diesen Wunsch gab er auch an die Kinder weiter: dass immer Menschen für sie da sind, denen sie vertrauen dürfen. So dürfen sie auch auf Gott vertrauen. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Renate Epking an der Orgel und einigen Sängerinnen des Jugend- und Kirchenchors, welche die Kinder und ihre Familien zum Mitsingen animierten. Das Bild zeigt die Kommunionkinder mit den Ministrantinnen, Pfarrer Winfried Wehrle und Gemeindereferentin Margot Lüthy. Foto: zVg