Bad Bellingen: Finale der Deutschen Langbahn-Meisterschaft

Lokalmatadore am Start

Zusätzlich werden samstags zwei Enduro-Klassen mit vielen lokal bekannten Fahrern an den Start gehen. Zwölf I-Solo-Fahrer sind gemeldet, darunter Martin Smolinksi, Stephan Katt und Max Dilger. Sieben Seitenwagen-Teams nehmen teil, in der 250er Enduro-Klasse sind elf Fahrer und in der 450er Enduro-Klasse zwölf Teilnehmer registriert. Unter den Endurofahrern gehen als Lokalmatadoren Loris Dickau, Alex Tröndlin und Fabian Gerbig an den Start. Aus der Schweiz nimmt der auch hier bekannte Enduro-Fahrer Raoul Tschupp teil.

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst. Beim Mofatreffen sind die Fahrer zu einem Gleichmäßigkeitsfahren auf dem Markgräfler Ring eingeladen. 350 Helferschichten laufen am Wochenende – für einige wenige Schichten am Samstagabend und am Sonntagmittag werden noch Helfer gesucht.