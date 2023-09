Bad Bellingen „Fischen ist Kameradschaft“

„Es geht nicht nur ums Fischen, sondern auch um Kameradschaft. Mit Freunden am Rhein zu sitzen und abends zu grillen, ist das, was es für mich ausmacht“, sagt Wolfgang Pfisterer, Vorsitzender des Angelvereins Bad Bellingen-Bamlach im Gespräch mit unserer Zeitung. Gemeinsam mit Stefan Weber, Rainer Stächelin, Wolfgang Galwitter, Sven Straub, Bernd Greissig und seinem Bruder Harald hat Wolfgang Pfisterer 1993 beim Angeln und Grillen am Rhein den Verein gegründet. Insgesamt 20 Personen hatten sich damals eingefunden. Die sieben Gründungsmitglieder waren zuvor in anderen Verein aktiv. „Wir hatten andere Ideale und wollten es etwas lockerer“, sagt Pfisterer, der von Anfang an an der Spitze des Vereins steht. „Fischen ist Kameradschaft“, bringt er es auf den Punkt. Das kommt an und das Einzugsgebiet reicht weit über Bad Bellingen und Bamlach hinaus. Der Verein steht damit sehr gut da.