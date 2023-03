Bad Bellingen Forstbezirk betreut den Gemeindewald

Neu ist auch die Berücksichtigung des Mehrbelastungsausgleichs, kurz MBA, im Entgelt. Dabei handelt es sich um eine Förderung des Landes für die Waldbesitzer, die die hohen Standards in der Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes ausgleicht. Der MBA kann nicht mehr von den Gesamtkosten abgezogen, sondern muss aus steuerrechtlichen Gründen an Gemeinde ausgezahlt werden, fließt über die Gesamtkosten wieder an das Landratsamt zurück. Es handelt sich um 13,92 Euro je Hektar.

Jährliche Mehrausgaben von 1450 Euro

Mit dem neuen Vertrag kommt auf die Gemeinde jährlich eine Kostensteigerung von 1450 Euro, das ist eine Veränderung um 13,7 Prozent, zu.

Gemeinderat Wolfgang Schwab fragte nach, wie sich angesichts steigender Kosten die Erlöse im Wald entwickeln. Schirmer konstatierte, dass der Holzmarkt derzeit „total chaotisch ist und da fällt eine Prognose schwer“, sagte er. Zuerst habe bis 2017/18 ein Überangebot an Nadelholz bestanden. Der Holzpreis lag bei 40 bis 50 Euro pro Festmeter. In der Energiekrise , so fuhr Schirmer fort, stehe oder stand der Holzpreis teils bei 90 bis über 100 Euro pro Festmeter. „Ich gehe zwar davon aus, dass der Holzpreis sinkt, aber Angebot und Nachfrage sind derzeit der Blick in die Glaskugel“, resümierte er.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Vertrag mit dem Landkreis zur Übernahme von Tätigkeiten im forstlichen Revierdienst sowie zur Wirtschaftsverwaltung und weiterer Aufgaben im Körperschaftswald abzuschließen.