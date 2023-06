Bad Bellingen Frank Würzburger neu im Vorstand

Tätigkeitsbericht

Besonders erfreulich war die Jugendarbeit, wo man gemeinsam mit den Sportfreunden Schliengen fast alle Altersklassen besetzen konnte, sagte Dosenbach. Die Fußballer der ersten Aktivmannschaft haben sich nach dem Aufstieg in die Kreisliga A in der höheren Spielklasse etabliert und belegten am Ende einen zufriedenstellenden elften Platz, heißt es im Nachbericht des Vereins. Auch die zweite Mannschaft hielt in der Kreisliga C mit und belegte einen guten siebten Platz. Dosenbach dankte den Trainer Gabriel Iordan und Giovanni Mastropierro.

Kassenbericht

Der Kassenbericht von Schatzmeister Oliver Dosenbach zeugte von einer soliden Kassenführung, wobei der Verein nur noch geringe Reserven hat. Daher ist es unumgänglich, durch verschiedene Veranstaltungen wie das Sportwochenende in der kommenden Woche und der Teilnahme am Lichterfest, die Kasse wieder etwas aufzufüllen. Nach der Entlastung des Vorstands, leitete Gemeinderat Emil Schilling die Neuwahlen. Gleichzeitig überbrachte Schilling auch die Grußworte der Gemeinde und lobte die Jugendarbeit.