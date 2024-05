Die Spielvereinigung (SpVgg) Bamlach/Rheinweiler und der VfR Bad Bellingen starten zur Saison 2024/2025 starten gemeinsam in eine neue Fußball-Zukunft, heißt es in einer Mitteilung. Die beiden Vereine bündeln ihre Kräfte in den Jugendabteilungen und werden in der kommenden Saison gemeinsam mit folgenden Mannschaften an den Start gehen: einer G-Jugend, jeweils zwei gemeldeten F-, E- und D-Junioren-Mannschaften und einem C-Junioren-Team. Ferner gibt es A- und B-Junioren-Mannschaften in einer Spielgemeinschaft in Zusammenarbeit mit den Fußball-Clubs aus Auggen und Neuenburg.