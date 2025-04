Bad Bellingen: Fußballer-Fusion auf der Zielgeraden

Die Fusionsbestrebungen haben das vergangene Vereinsjahr dominiert. Der geschäftsführende Vorsitzende Patric Dosenbach verwies auf unzählige, fast wöchentliche Sitzungen mit dem VfR Bad Bellingen zur Vorbereitung der beabsichtigten Verschmelzung zum neuen Verein FC Bad Bellingen. Die ersten Gespräche hätten bereits vor zwei Jahren stattgefunden und seien in den vergangenen zwölf Monaten intensiviert worden, berichtete er.

Abstimmung steht noch aus

Voraussetzung für die Fusion der beiden Vereine ist indes noch die formelle Zustimmung der jeweiligen Mitgliederversammlungen. Die SpVgg hatte hierfür zwei Tage nach der Generalversammlung eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Der erste Anlauf am Freitag scheiterte jedoch: Da nur rund ein Dutzend Mitglieder zu dieser Versammlung erschienen war, war man weit entfernt von der erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit der 315 Mitglieder. „Das war zu erwarten und für uns keine Überraschung“, meinte auf Nachfrage unserer Zeitung Pressewart Armin Held. Deshalb sei bereits im Vorfeld ein Termin für eine zweite außerordentliche Mitgliederversammlung angesetzt worden. Die für den Zusammenschluss erforderliche Abstimmung soll nun am Fusionsabend, 28. April, 17.30 Uhr, stattfinden. Dann genügt eine einfache Mehrheit. Das heißt, die Versammlung wird ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig sein, heißt es in der Ankündigung.

Im Anschluss wird an diesem Abend auch der VfR Bad Bellingen seine außerordentliche Mitgliederversammlung abhalten. Weil es beim VfR – anders als bei der SpVgg – keinen entsprechenden Passus in der Satzung gibt, reicht dort bei einer Abstimmung schon in der ersten Runde eine einfache Mehrheit.