Bad Bellingen: Fußballer-Fusion wird unter Jubel vollzogen

Einstimmige Beschlüsse

Voraussetzung für den Zusammenschluss war außerdem eine Satzungsänderung, der ebenfalls einmütig zugestimmt wurde. Insgesamt nahmen an den beiden Versammlungen rund 80 stimmberechtigte Mitglieder teil. Beim VfR mussten die Mitglieder im Gegensatz zur SpVgg einzeln befragt werden – das verlangte die Satzung –, was das Prozedere etwas in die Länge zog. „Dennoch ging die Abstimmung relativ zügig und reibungslos über die Bühne“, freut sich Armin Held, langjähriger Sprecher der Spielvereinigung, über die geglückte Fusion.

Für die Zukunft aufstellen

Beim Zusammenschluss geht es den Vereinsverantwortlichen vor allem um die Jugend und darum, sich für die Zukunft gut aufzustellen. Das machte der bisherige geschäftsführende Vorstand des VfR, Moritz Reif, am Fusionsabend noch einmal deutlich. „Wir wollen gemeinsam an einem Strang ziehen und uns nicht gegenseitig die Jugendspieler wegnehmen“, hieß es. Ziel sei es, „gemeinsam eine gute Zukunft für den Fußballsport in der Gemeinde zu ermöglichen und die Nachwuchsarbeit auf neue Füße zu stellen“.