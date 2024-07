In der schallgedämmten Scheune von Thomas Schlager in der Bad Bellinger Ortsmitte erklingt zunächst das Stück „Blue Jeans Blues“ von ZZ Top und danach „A whiter shade of pale“ von Procol Harum. Den Part der Hammond Orgel übernimmt Stefan Escher mit dem „Goschehobel“ wie die Mundharmonika im Alemannischen genannt wird.