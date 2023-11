Bad Bellingen: Gemeinsamer Ausschuss gleist Planänderung auf

„Am Sonnenstück IV“

Im Bereich „Am Sonnenstück IV“ in Schliengen geht es um das Grundstück zwischen der Winzergenossenschaft und dem Rewe-Markt. Die Winzergenossenschaft will einen Teil des Grundstück an einen Investor verkaufen, der dort ein viergeschossiges Wohnhaus mit Gewerbeeinheiten errichten will. Einen Teil der Fläche will die Genossenschaft für künftige Erweiterungen behalten, hat aber noch keine konkreten Pläne hierfür. Der aktuelle Flächennutzungsplan sieht an dieser Stelle eine Sondernutzungsfläche für ein Hotel vor.